البرلمان العراقي يصوّت على تعيين أمين عام له وعلى المنسق العام لشؤون المحافظات

شفق نيوز/ صوّت مجلس النواب العراقي، يوم السبت، على تعيين أمين عام له، ومنسقاً لشؤون المحافظات في الهيئة العليا المعنية بهذا الاختصاص.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "النواب صوّتوا على تعيين أحمد عبد الزهرة كاظم الفتلاوي المنسق العام لشؤون المحافظات في الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات".

كما صوّت المجلس على تعيين صفوان بشير يونس أميناً عاماً لمجلس النواب، فيما أرجأ التصويت على مشروع إيجار الأراضي الزراعية.