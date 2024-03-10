البرلمان يصوّت على اقالة نبيل جاسم من منصبه

شفق نيوز/ صوّت مجلس النواب، يوم الأحد، على إقالة رئيس شبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم من منصبه.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن رئاسة مجلس النواب وافقت على طلب بإدراج فقرة خاصة بالتصويت على إعفاء نبيل جاسم من رئاسة شبكة الإعلام العراقي.

وبين أنه تم التصويت على إقالة جاسم من منصبه من قبل النواب الحضور.

وكان مجلس النواب قد استضاف رئيس شبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم في 13 شباط/ فبراير الماضي، لاستجوابه على عدد من الملفات، وانتهت الجلسة بتصويت النواب على عدم القناعة بإجابات جاسم.

وفي 24 شباط/ فبراير الماضي، كشف النائب المستقل رائد المالكي، الذي قدم طلب استجواب رئيس شبكة الإعلام العراقي، عن تقديمه طلباً لرئاسة مجلس النواب لطرح سحب الثقة عن نبيل جاسم.

وقال المالكي في حديث لوكالة شفق نيوز "قمت بتقديم طلب الى رئيس مجلس النواب بالإنابة مؤيداً بتواقيع أعضاء المجلس لطرح الثقة عن رئيس شبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم وإعفائه من المسؤولية".

وأضاف ان "رئيس مجلس النواب أحال الطلب إلى الدائرة النيابية لإجراء اللازم، ومن المتوقع طرح سحب الثقة عن نبيل جاسم في جلسة يوم الثلاثاء المقبل".