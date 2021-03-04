سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

البرلمان يصوت على أعضاء مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي

Category: سیاسة

Date: 2021-03-04T19:02:23+0000
البرلمان يصوت على أعضاء مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي

شفق نيوز/ صوت مجلس النواب (البرلمان) العراقي، الخميس، على منح الثقة لأعضاء مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي المملوكة للدولة.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن أعضاء البرلمان صوتوا على منح الثقة لأعضاء مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي وهم كل من: عبد الحكيم جاسم شمخي، ومحمد سلام القيسي، وجعفر محمد ونان جاسم، وعلاء هادي عبود حطاب، ومارلين عويش هرمز.

كما صوت البرلمان على مشروع قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من منتسبي وزارة الصحة من ذوي المهن الطبية والصحية والادارية نتيجة التصدي لفيروس كورونا

بعدها، رفع البرلمان جلسته الى يوم السبت المُقبل.

related

هادي العامري يستقيل من البرلمان العراقي

Date: 2020-06-06 15:14:31
هادي العامري يستقيل من البرلمان العراقي

الكعبي يتحدث عن سابقة ستشهدها جلسة منح الثقة لحكومة علاوي

Date: 2020-02-26 21:05:13
الكعبي يتحدث عن سابقة ستشهدها جلسة منح الثقة لحكومة علاوي

البرلمان العراقي يستعد لعقد جلسة استثنائية لتسمية رئيس للحكومة مقبول "شعبيا"

Date: 2020-01-30 06:50:11
البرلمان العراقي يستعد لعقد جلسة استثنائية لتسمية رئيس للحكومة مقبول "شعبيا"

كورونا يعصف بجلسة الاربعاء.. الحكمة يصفها بـ"غير المجدية"

Date: 2020-06-02 22:43:07
كورونا يعصف بجلسة الاربعاء.. الحكمة يصفها بـ"غير المجدية"

كورونا يطيح بقانون الموازنة وإكمال الحكومة من جلسة البرلمان المقبلة

Date: 2020-06-01 18:24:04
كورونا يطيح بقانون الموازنة وإكمال الحكومة من جلسة البرلمان المقبلة

تحالف القوى يؤكد قراره النهائي بمنع تمرير حكومة علاوي

Date: 2020-02-26 07:01:03
تحالف القوى يؤكد قراره النهائي بمنع تمرير حكومة علاوي

منها القراءة الثانية للتعديل الثاني لقانون التقاعد .. البرلمان يعلن جدول اعماله لجلسة الخميس

Date: 2019-12-25 09:14:47
منها القراءة الثانية للتعديل الثاني لقانون التقاعد .. البرلمان يعلن جدول اعماله لجلسة الخميس

الحلبوسي يتجاهل دعوة نائبه الكعبي ويصدر توجيهاً جديداً لجلسة البرلمان

Date: 2020-02-23 12:57:04
الحلبوسي يتجاهل دعوة نائبه الكعبي ويصدر توجيهاً جديداً لجلسة البرلمان