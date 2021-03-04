البرلمان يصوت على أعضاء مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي

شفق نيوز/ صوت مجلس النواب (البرلمان) العراقي، الخميس، على منح الثقة لأعضاء مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي المملوكة للدولة.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن أعضاء البرلمان صوتوا على منح الثقة لأعضاء مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي وهم كل من: عبد الحكيم جاسم شمخي، ومحمد سلام القيسي، وجعفر محمد ونان جاسم، وعلاء هادي عبود حطاب، ومارلين عويش هرمز.

كما صوت البرلمان على مشروع قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من منتسبي وزارة الصحة من ذوي المهن الطبية والصحية والادارية نتيجة التصدي لفيروس كورونا

بعدها، رفع البرلمان جلسته الى يوم السبت المُقبل.