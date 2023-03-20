البرلمان يصوت على عدد مقاعده وكوتا الاقليات

شفق نيوز/ صوت البرلمان العراقي، فجر الاثنين، على أن يتكون مجلس النواب المقبل من (۳۲۹) مقعداً، وهو العدد الحالي نفسه.

وصوت النواب على أن يتم توزيع المقاعد:

أ- (۳۲۰) ثلاثمائة وعشرين مقعدا على المحافظات

ب: تمنح المكونات الآتية حصة (كوتا) من العدد الكلي للمقاعد العامة لمجلس النواب على ان لا يؤثر ذلك على حصتهم في حال مشاركتهم في القوائم العامة، وتكون على النحو الآتي:

1: المكون المسيحي (5) خمسة مقاعد توزع على محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك واربيل).

2: المكون الايزيدي (۱) مقعد واحد في محافظة نينوى.

3: المكون الصابئي المندائي (۱) مقعد واحد في محافظة بغداد.

4:المكون الشبكي (1) مقعد واحد في محافظة نينوى.

5: مكون الكورد الفيليين (۱) مقعد واحد في محافظة واسط.

ج: تكون المحافظة التي خصص لها مقعد من مقاعد الكوتا دائرة انتخابية واحدة لتمثيل مقعد الكوتا المخصص ضمن مقاعد مجلس النواب وفقا للحدود الادارية لها

كما صوت البرلمان أن يكون المرشح حاصلا على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها باستثناء كوتا المكونات تكون الشهادة اعدادية فأعلى، للقوائم الانتخابية تخصيص نسبة لا تزيد على (۲۰٪؜) من عدد المرشحين لشرائح المجتمع من حملة شهادة الدبلوم او الاعدادية او ما يعادلها

كما صوت أن يكون المرشح غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف بما فيها قضايا الفساد الإداري والمالي المنصوص عليها في المواد (330، 333، 334، 335، 336، 338، 339، 340 ) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969م المعدل، بحكم قضائي بات سواء كان مشمولا بالعفو عنها من عدمه.

وسبق أن صوّت مجلس النواب على اجراء انتخابات مجالس المحافظات بتاريخ 6-11-2023، في جلسة بدأها فجر الاثنين، للتصويت على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018.