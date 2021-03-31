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البرلمان يصوت على إعادة 30 الفاً إلى الحشد ويمهل الحكومة 90 يوما لإنهاء مناصب الوكالة

Category: سیاسة

Date: 2021-03-31T17:12:51+0000
البرلمان يصوت على إعادة 30 الفاً إلى الحشد ويمهل الحكومة 90 يوما لإنهاء مناصب الوكالة

شفق نيوز / أمهل مجلس النواب العراقي، يوم الأربعاء، حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تسعين يوما لإنهاء إدارة المناصب الخاصة بالوكالة.

وصوت مجلس النواب، على مادة جديدة أضيفت ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021، تتمثل بإلزام مجلس الوزراء بإرسال أسماء المكلفين بمناصب الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة ووكلاء الوزارات والمستشارين إلى البرلمان، بموعد أقصاء يوم 30 حزيران المقبل، لإنهاء إدارة هذه المناصب بالوكالة.

وصوت البرلمان أيضا، خلال جلسته المنعقدة الآن للتصويت على الموازنة، على تخصيص 30 ألف درجة وظيفية لإعادة المفسوخة عقودهم من منتسبي الحشد الشعبي، ضمن مشروع القانون.

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