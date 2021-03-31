البرلمان يصوت على المادة الأولى وتثبيت سعر صرف الدولار

شفق نيوز/ صوت مجلس النواب، يوم الاربعاء، على المادة الاولى من قانون الموازنة والتي تتضمن اعتماد سعر برميل النفط 65 الف دينار عراقي لكل برميل وايضا سعر صرف الدولار 1450 دينار لكل دولار.

وينص مقترح المادة الأولى على احتساب سعر برميل النفط 65 الف دينار دون ذكر تحديد سعر الصرف، الأمر الذي يدفع بتثبيت سعر صرف الدولار كما مقترح عند 1450 دينار لكل دولار.

وتنص المادة على ما يأتي وفق ما اقترحته اللجنة

المادة -1- أولا-أ - تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2021، بمبلغ (101320141984) الف دينار (مائة وواحد ترليون وثلاثمائة وعشرون مليار ومائة وواحد واربعون مليون وتسعمائة وأربعة وثمانون الف دينار) حسبما مبين في الجدول/أ. الإيرادات على وفق الإعداد الملحق بهذا القانون.

ب - احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر (65250) مجلس النوار دینار (خمسة وستون الف ومائتان وخمسون دينار للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره (3250000) برميل يوميا (ثلاثة ملايين ومائتان وخمسون الف برميل يومية) بضمنها (250000) برميل يوميا (مائتان وخمسون ألف برميل يوميا) عن كميات النفط الخام