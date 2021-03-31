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البرلمان يصوت على حل نفسه في السابع من تشرين الأول المقبل

Category: سیاسة

Date: 2021-03-31T20:15:00+0000
البرلمان يصوت على حل نفسه في السابع من تشرين الأول المقبل

شفق نيوز / صوت مجلس النواب العراقي، يوم الأربعاء، على حل نفسه في السابع من تشرين الأول المقبل، استعدادا لإجراء الانتخابات التشريعية المقررة في العاشر من الشهر نفسه.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان مقتضب وردة لوكالة شفق نيوز، أن "مجلىس النواب صوت خلال جلسته على حل نفسه في تاريخ ٧ / ١٠ / ٢٠٢١ على أن تجرى الانتخابات في موعدها ١٠ / ١٠ ٢٠٢١".

ويترتب على حل البرلمان سواء عن طريق تصويت أعضائه، أو عن طريق صلاحية رئيس الجمهورية، تحول الحكومة من حكومة كاملة الصلاحيات، إلى حكومة تصريف أعمال، فضلا عن ضرورة إجراء انتخابات البرلمان الجديد، خلال مدة أقصاها ستون يوماً.

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