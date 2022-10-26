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البرلمان يصدر توجيهاً بشأن جلسة الخميس يخص الصحفيين والإعلاميين

Category: سیاسة

Date: 2022-10-26T17:03:01+0000
البرلمان يصدر توجيهاً بشأن جلسة الخميس يخص الصحفيين والإعلاميين

شفق نيوز / أصدر مجلس النواب العراقي، يوم الأربعاء، توجيهاً بشأن جلسة منح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني، المقرر عقدها غداً الخميس، يتعلق بدخول الصحفيين والإعلاميين إلى المبنى.

وأبلغ مصدر برلماني، وكالة شفق نيوز، أن "تبليغاً صدر من البرلمان بحضور موظفي المجلس المعنيين بالجلسة فقط"، مشيراً إلى توجيه آخر تضمن "تقليص عدد دخول الإعلاميين والصحفيين إلى مبنى البرلمان خلال جلسة الغد".

وحدد رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، غداً الخميس، موعداً لعقد جلسة منح الثقة لحكومة السوداني، بعد تعديلات أجراها الأخير على كتابه الأول المتضمن طلب عقد الجلسة، ومن ثم إعادة إرساله إلى هيئة رئاسة المجلس مجدداً.

ورفض البرلمان بوقت سابق من اليوم، الطلب الأول الذي تقدم به السوداني، لعقد جلسة غدا الخميس، قبل أن يتدارك الأخير الموقف ويعدل على طلبه ويعيد إرساله ليحظى بقبول هيئة الرئاسة.

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