البرلمان يشكل لجنة للتحقيق بأعمال الحكومة المحلية "السابقة" في البصرة (وثيقة)

شفق نيوز/ قرر رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، يوم الثلاثاء، تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق بأعمال الحكومة المحلية السابقة في محافظة البصرة.

وجاء في القرار الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه "تقرر تشكيل لجنة برئاسة النائب سعود الساعدي للتحقيق في المخالفات المؤشرة على أعمال الحكومة المحلية في محافظة البصرة اعتباراً من تاريخ إلغاء مجالس المحافظات ولغاية مباشرة مجلس المحافظة الجديد لمهام عمله".

وضمت اللجنة في عضويتها 12 نائباً.

وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 على حلّ مجالس المحافظات جراء ضغط شعبي من قبل المتظاهرين في ذلك العام.