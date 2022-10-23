البرلمان يشكل لجنة لتدقيق جميع قرارات الحكومة المنتهية ولايتها

شفق نيوز/ أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، يوم الأحد، عن تشكيل لجنة نيابية تضم ممثلين من أربع لجان نيابية لتدقيق جميع القرارات التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المنتهية ولايته.

وذكر المكتب الاعلامي للمندلاوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن اللجنة المشكلة ستكون برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان، وتتولى مراجعة كل القرارات التي اتخذتها حكومة تصريف الأعمال وتحديدًا من تاريخ العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2021 - وهو موعد إجراء الانتخابات المبكرة - ولغاية الان.

وبين أن اللجنة تضم اعضاء من اللجان النيابية المعنية وهي، النزاهة، والمالية، والقانونية، والاستثمار.

يشار إلى أن العديد من النواب والكتل النيابية فضلاً عن المهتمين بالشأن السياسي طالبوا في مناسبات عدة بتشكيل لجان سواء كانت نيابية أو من قبل ذوي الاختصاص لتدقيق القرارات والعقود التي أبرمتها حكومة تصريف الأعمال اليومية، فيما رفع نواب دعاوى قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وبعض وزراء حكومته لاتخاذهم قرارات وإبرام عقود يرى هؤلاء النواب أنها غير قانونية لكون الحكومة مهامها تصريف الأعمال اليومية وليس من صلاحياتها التعاقد وإصدار القرارات.