البرلمان يشكل لجنة تحقيقية في حادثة انهيار الجسر في كربلاء

شفق نيوز-بغداد

شكل مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، لجنة تحقيقية لمتابعة حادثة انهيار جسر العطيشي في كربلاء.

وبحسب وثيقة صادرة الأمانة العامة لمجلس النواب العراقي، حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإنه "استنادا الى احكام المادة (61 / ثانيا) من الدستور، والمادة (35) رابعا من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي رقم (1) لسنة ۲۰۲۲، تقرر ما يأتي: تشكل لجنة نيابية مؤقتة برئاسة النائب حيدر محمد كاظم المطيري وعضوية كل من: (النائب حسين علي محمد اليساري، النائب زهير عبد الله حسون الفتلاوي، النائب مديحة حسن عذيب الموسوي، النائب جواد كظوم مطلك اليساري)".

وتشكلت هذه اللجنة للتحقيق في حادث سقوط مجسر مفرق الحسينية في محافظة كربلاء، على ان تقدم تقريرها خلال خمسة أيام، وفقا للوثيقة المذيلة بتوقيع رئيس مجلس النواب محمود المشهداني بتاريخ التاسع من شهر أيلول/سبتمبر الجاري.

وأنهت مديرية الدفاع المدني في كربلاء، أمس الأول الأحد، عملياتها الميدانية التي استمرت أكثر من (13) ساعة متواصلة، لرفع أنقاض جسر العطيشي وعمليات الإنقاذ لعدد من العالقين، حيث تمكنت من إنقاذ 7 وانتشال جثتين.

ووجّه رئيس الوزراء، على الفور، بتشكيل لجنة تحقيقية من الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، ومحافظة كربلاء، من أجل الوقوف على تفاصيل الحادث، وتحديد المقصرين والمسؤولية.

‎وكانت مصادر محلية، وشهود عيان، أبلغوا الوكالة، السبت الماضي، بسقوط جسر العطيشي، قرب مدخل باب بغداد، ضمن محافظة كربلاء، وسقوط 9 مصابين على الأقل في حصيلة غير نهائية.

وفي وقت لاحق، أبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بسقوط خمسة مصابين بينهم اثنان سوريي الجنسية واثنان أفغان، وواحد عراقي من أهالي طويريج، وفق معلومات أولية.