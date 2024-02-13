البرلمان يشرع باستجواب رئيس شبكة الإعلام العراقي

شفق نيوز/ شرع مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، باستجواب رئيس شبكة الاعلام العراقي نبيل جاسم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، رئـيـس مـجـلـس النـواب بالنيابة مـحـسـن الـمـنـدلاوي يـفـتـتـح أعـمـال الجلسـة رقم (7) للدورة الانتخابية الخامسة السنة التشريعية الثالثة الفصل التشريعي الأول بعد اكتمال النصاب القانوني لها بحضور 169 نائبا.

من جهتها قالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، انه تمت المباشرة بالفقرة الأولى من جدول أعمال الجلسة باستجواب رئيس شبكة الإعلام العراقي.

و قررت رئاسة مجلس النواب العراقي، في نهاية شهر كانون الثاني، تأجيل استجواب رئيس الشبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم، وذلك بطلب منه.