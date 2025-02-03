البرلمان يسلّم رئاسة الجمهورية "تعديل قانون الأحوال الشخصية" للمصادقة عليه

شفق نيوز/ كشفت وثيقة، عن طلب مجلس النواب، من رئاسة الجمهورية المصادقة على تعديل قانون الأحوال الشخصية، بعد التصويت عليه.

وبحسب الوثيقة، التي وردت لوكالة شفق نيوز، فإن دائرة التشريعات في مجلس النواب، أرسلت طلبا إلى رئاسة الجمهورية لغرض المصادقة على تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.

وكان مجلس النواب، صوت في 21 من كانون الثاني/ يناير الماضي، على تعديل قانون الأحوال الشخصية، بعد أشهر من الجدل حوله، ورفض بعض المنظمات المدنية لهذا التعديل.