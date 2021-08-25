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البرلمان يستأنف جلساته مطلع الشهر المقبل وتأكيد على عدم ترحيل القوانين

Category: سیاسة

Date: 2021-08-25T10:49:14+0000
البرلمان يستأنف جلساته مطلع الشهر المقبل وتأكيد على عدم ترحيل القوانين

شفق نيوز/ اعلن النائب عن كتلة سائرون النيابية عباس عليوي، الأربعاء، أن البرلمان سيستأنف جلساته الاعتيادية مطلع شهر ايلول المقبل.

وقال عليوي لوكالة شفق نيوز، إن "العطلة التشريعية لمجلس النواب تنتهي في 3 أيلول من الشهر المقبل"، مشيرا إلى ان "الفصل التشريعي الجديد سيبدأ في اليوم التالي 4 أيلول المقبل على ان تبدأ استئناف الجلسات في الأسبوع بعد المقبل".

وأضاف إن "هناك الكثير من القوانين المهمة تنتظر استئناف جلسات المجلس لغرض القراءة والتصويت، إضافة إلى التصويت على القوانين الجاهزة وعدم ترحيلها إلى الدورة البرلمانية المقبلة".

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