البرلمان يستأنف جلساته بعد تعطلها لشهرين

شفق نيوز/ استأنف مجلس النواب العراقي ، يوم الاثنين، جلساته الاعتيادية بعد تعطلها لشهرين متتالين، بسبب الخلاف على قانون الموازنة العامة لسنة 2020.

وعقد المجلس جلسته برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي وحضور 180 نائبا.

وكانت آخر جلسته عقدها المجلس في منتصف شهر كانون الثاني الماضي.

وقال الحلبوسي خلال الجلسة بحسب بيان للدائرة الإعلامية للمجلس ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب يدين الهجوم الذي تعرض له النائب غالب محمد ويطالب الجهات الامنية في اقليم كوردستان بالكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة".

وأضاف البيان أن "مجلس النواب صوت على تقديم فقرة التصويت على مشروع قانون الناجيات الايزيديات كفقرة اولى".