البرلمان يستأنف جلساته الثلاثاء وإقالة "الشعلان" تتصدر جدول الأعمال

شفق نيوز / يعتزم مجلس النواب العراقي، عقد جلسته الاعتيادية الرابعة من فصله التشريعي الأول لسنته الثانية، يوم الثلاثاء المقبل.

وتصدر جدول أعمال الجلسة، التصويت على إقالة محافظ الديوانية زهير الشعلان، إضافة إلى قراءة وتقرير عدد من مشاريع القوانين، بحسب بيان أوردته الدائرة الإعلامية للمجلس ورد لوكالة شفق نيوز.

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد وافق بوقت سابق من اليوم، على إقالة محافظ الديوانية زهير الشعلان، على خلفية تهم فساد مالي.

وتأتي الموافقة على الإقالة بناء على توصية لجنة خاصة سبق أن شكلها السوداني لتقييم أداء محافظ الديوانية.

ودعا السوداني، مجلس النواب إلى إدراج موضوع إقالة محافظ الديوانية على جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس.