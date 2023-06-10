البرلمان يستأنف تمرير الموازنة، والديمقراطي يعترض لدى الاتحادية: لن نكون معطلين لحقوق الشعب العراقي

شفق نيوز/ استأنف البرلمان العراقي جلسته عبر تمرير عدد من مواد قانون الموازنة، وذلك بعد تعليق قصير نتيجة اعتراض نواب كتلة الديمقراطي الكوردستاني على تمرير فقرة في المادة 14 الخلافية.

وقال النائب عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني شيروان الدوبرداني لوكالة شفق نيوز، إن نواب الديمقراطي عادوا لجلسة المجلس حتى لا يكونوا معطلين لإقرار الموازنة أو نؤثر سلباً بشأن حقوق الشعب العراقي، على الرغم من تحفظنا على تمرير المادة 14 الفقرة ب-8.

وأضاف أن التوجه سيكون للاعتراض لدى المحكمة الاتحادية على الفقرة، وذلك بعد اقرار الموازنة.

وكان النائب عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني صباح صبحي قال لوكالة شفق نيوز، "بعد التصويت على 7 فقرات من المادة 14 في قانون الموازنة، تم إضافة مادة جديدة 8 وهي تتعلق بصرف رواتب الموظفين والمستحقات في اقليم كوردستان".

وأضاف أن "الفقرة 8 تنص اذا لم يتم صرف رواتب الموظفين في اقليم يتم تحويل هذه المستحقات من الحكومة الاتحادية إلى المحافظات في اقليم بشكل مباشر، وهذا انتهاك الدستور".

وقال "نحن في كتلة الديمقراطي الكوردستاني رفضنا هذه الفقرة والتي صوت عليها بالاغلبية داخل البرلمان دون موافقتنا".