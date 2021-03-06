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البرلمان يستكمل التصويت على قانون المحكمة الاتحادية

Category: سیاسة

Date: 2021-03-06T18:36:27+0000
البرلمان يستكمل التصويت على قانون المحكمة الاتحادية

شفق نيوز/ يستكمل مجلس النواب (البرلمان) العراقي يوم الاثنين المقبل التصويت على مواد مشروع قانون المحكمة الاتحادية.

ووفق الجدول الذي وزعه البرلمان وورد لوكالة شفق نيوز، فإن البرلمان سيستهل جلسته الاثنين المقبل باستكمال التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا. 

وكان البرلمان قد صوت الاسبوع الماضي على تمرير 18 مادة في مشروع قانون المحكمة الاتحادية، وأرجأ التصويت على 6 مواد أخرى جراء خلافات بشأنها.

ويعد إقرار قانون المحكمة الاتحادية خطوة أساسية لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

ومن شأن إقرار القانون التمهيد لإكمال نصاب المحكمة الاتحادية بعد بلوغ أحدهم السن القانونية للتقاعد قبل أكثر من عام ونصف.

ولا تكون نتائج الانتخابات قطعية ونهائية ما لم تصادق عليها المحكمة الاتحادية بكامل هيئتها، وهو ما لا يمكن تحقيقه الآن لأنها منقوصة العدد.

وتتألف المحكمة من رئيس وثمانية أعضاء، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، مهمتها الفصل في النزاعات بين السلطات التنفيذية، وتفسير النصوص الدستورية، والمصادقة على نتائج الانتخابات.

كما تتضمن الجلسة التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون صندوق دعم الاقسام الداخلية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (۷) لسنة ۲۰۱۲، والتصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم (35) لسنة ۲۰۰۲.

وكذلك التصويت على مشروع قانون مواجهة جائحة كورونا، إضافة إلى تقرير ومناقشة القراءة الثانية مشروع قانون ايجار الاراضي الزراعية.

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