البرلمان يستكمل التصويت على الموازنة ويرفض تمرير المادة 64 ويثبتّ الثلاثية

شفق نيوز/ عاود البرلمان العراقي مساء الاحد، استكمال التصويت على قانون الموازنة الثلاثية بعد توقف للمداولة بشأن عدد من المواد الخلافية.

واستكمل البرلمان اليوم التصويت على نحو عشرين مادة، بينما تبقى أكثر من عشر مواد من بينها ست خلافية، بالإضافة إلى مواد إضافية.

وأرجأ حتى الان تمرير المواد 15، 16، 17، 42، 43، 50 من مجمل القانون، وصوت على المواد 43 إلى المادة 63، على أن يستكمل البقية لاحقاً

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في البرلمان، إنه تم التصويت على المادة 50 بالكامل بعد استئناف الجلسة بشكل مباشر.

وأضاف: كما أن البرلمان رفض التصويت على المادة 64 المتعلقة بتخصيصات المشاريع الاستثمارية، استكمل تمرير بقية المواد.

وتابع أن مجلس النواب صوت على المادة 66 الخاصة بسريان الموازنة الثلاثية إلى نهاية العام 2025.