البرلمان يستفسر من الخارجية عن موضوع تعيين تركيا مبعوث خاص لها في العراق .. وثيقة

شفق نيوز/ وجّه عضو القانونية النابيبة رائد المالكي، سؤالا برلمانيا الى وزارة الخارجية بشأن تعيين تركيا مبعوث خاص لها في العراق.

وقال المالكي بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي اليوم الأحد، إن قرار يتضمن رسائل سلبية قد تفتح الباب للتدخل في الشؤون الداخلية وفرض وصاية مستترة.

وعينت الحكومة التركية، يوم الخميس الثامن من شهر أيار/مايو الجاري، وزير الغابات وشؤون المياه السابق فيصل إيروغلو، ممثلا خاصا لها لدى العراق.

جاء ذلك، وفقا للقرارات الحكومية، المنشورة في الجريدة الرسمية، التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز.

وبحسب الصحيفة التركية الرسمية، يجلب إيروغلو، الذي أشرف على حقيبة شؤون الغابات والمياه في تركيا من عام 2011 إلى عام 2018، خبرة واسعة في إدارة البيئة والموارد لدوره الدبلوماسي الجديد.

وأضافت أن "إيروغلو وبصفته الممثل الخاص لأردوغان، سيقود العلاقات الثنائية مع بغداد بشأن قضايا تتراوح بين الأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي وتقاسم الموارد المائية وجهود إعادة الإعمار".

ووفق الصحيفة، يؤكد هذا التعيين على "التزام أنقرة بتعزيز العلاقات مع بغداد، مع الديناميات الإقليمية المتطورة".

ومن المتوقع أن يقدم إير أوغلو أوراق اعتماده في بغداد في الأسابيع المقبلة، وسيعمل خارج السفارة التركية في العاصمة العراقية، وفقاً للصحيفة التركية.