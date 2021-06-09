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البرلمان يستغرب طعن الحكومة بفقرة "البترودولار" في الموازنة: ليس من مصلحة الشعب

Category: سیاسة

Date: 2021-06-09T10:38:18+0000
البرلمان يستغرب طعن الحكومة بفقرة "البترودولار" في الموازنة: ليس من مصلحة الشعب

شفق نيوز/ أبدى النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، يوم الاربعاء، استغرابه بالطعن الحكومي المقدم أمام المحكمة الاتحادية بشأن فقرة "البترودولار"، في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠٢١.

وقال الكعبي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "أثار استغرابنا بشدة انطواء أحد الطعون المقدمة من قبل الحكومة أمام المحكمة الاتحادية العليا بخصوص قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم ٢٣ لسنة ٢٠٢١ بصدد الطعن في نص المادة ( ٢- اولا - ٨ ) التي تتضمن تأسيس صندوق البترودولار في جميع المحافظات المنتجة للنفط الخام او المكرر او الغاز يُدار من قبل المحافظ المعني ويجري تمويله شهرياً من زيادة فرق السعر الحاصل في اسعار بيع النفط الخام على السعر المُثبت في قانون الموازنة".

واضاف، ان "ادراج هذا النص القانوني من قبل مجلس النواب انما كان الغرض منه دعم هذه المحافظات المنتجة للنفط او الغاز بإعتبارهما يمثلان مصدرا اساسيا لتمويل الموازنة المالية للدولة ، وخاصة النفط المصدر من قبل محافظتنا العزيزة " البصرة" الامر الذي يساهم بشكل كبير وفاعل في تأمين الحصول على التمويل اللازم لمشاريع البنى التحتية وتوفير الخدمات الضرورية لتلك المحافظات".

وأشار عضو هيئة الرئاسة الى ان "من حق الحكومة الطعن وممارسة هذا الحق دستورياً ، ولكن مما يثير الاستغراب هنا ان وزير النفط ووزارته التي هي الجهة القطاعية ذات العلاقة هو من ابناء محافظة البصرة ! التي تعتبر المنتج والمصدر الأول للنفط العراقي ، وكان الأحرى به وفق اعتبارات الوفاء لهذه المحافظة ، القيام بتثبيت اعتراضه رسميا في اشتباهات مجلس الوزراء على ادراج مثل الطعن البعيد عن الصالح العام ومصلحة الشعب ، ضمن طعون الحكومة على قانون الموازنة.

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