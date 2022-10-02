البرلمان يستضيف 3 مسؤولين لمناقشة ملابسات انهيار البناية وسط بغداد

شفق نيوز/ تعتزم لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي، يوم الأربعاء المقبل، استضافة مسؤولي هيئة الاستثمار لمناقشة حادث انهيار بناية المختبر الوطني في منطقة الكرادة.

وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب ورد لوكالة شفق نيوز، أن "لجنة النزاهة النيابية تستضيف يوم الأربعاء المقبل 5 / تشرين الأول رئيسة هيئة الاستثمار الوطنية ومحافظ بغداد ومدير استثمار بغداد لمناقشة ملابسات انهيار بناية المختبر الوطني في الكرادة ببغداد".

بدوره خاطب عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بكتاب حصلت عليه وكالة شفق نيوز، طلب فيه سحب يد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بسبب "الفساد وهدر المال العام وتعريض ارواح المواطنين للخطر".

ونأت الهيئة الوطنية للاستثمار، بنفسها عن حادثة انهيار مبنى في الكرادة، أمس السبت، مشيرة إلى أن الجهات المسؤولة عن المبنى المنهار في وزارة الصحة وأمانة بغداد.

وصباح امس السبت، أفادت مديرية الدفاع المدني بانهيار بناية مؤلفة من عدة طوابق عبارة عن مختبر طبي وسط العاصمة بغداد.

وقال العميد جودت عبد الرحمن مدير علاقات واعلام الدفاع المدني في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن البناية مكونة من أربعة طوابق وقعت في منطقة الكرادة بساحة الواثق قرب مطعم قدوري وسط بغداد.

بدورها ذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ 13 مواطناً بعد انهيار بناية مكونة من 4 طوابق في ساحة الواثق في شارع سلمان فائق في العاصمة بغداد، مؤكدة أن فرق الدفاع المدني مازالت تواصل عملية البحث والإنقاذ.