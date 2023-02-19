البرلمان يستضيف وزير الزراعة بشأن دعم الفلاحين والمنتج المحلي

شفق نيوز/ أعلن رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية فالح الخزعلي، يوم الاحد، انه ستتم استضافة وزير الزراعة والكادر المتقدم في الوزارة لمناقشة خطة دعم المنتج المحلي والفلاحين.

وقال الخزعلي لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة الزراعة والمياه النيابية ستستضيف يوم الأربعاء المقبل الوزير وكادر الوزارة المتقدم، وستناقش معهم سبل دعم أصحاب مشاريع الدواجن وتوفير وتسهيل الاجراءات والقروض المالية التي هم بحاجة لها".

واشار الى ان "لجنة الزراعة النيابية ستجري تعديلات مهمة على القوانين التي يرتبط عملها بالزراعة".