البرلمان يستضيف وزير التربية غدا بشأن تسريب الاسئلة

شفق نيوز/ من المقرر أن يستضيف مجلس النواب، غداً الأحد، وزير التربية علي حميد الدليمي لمناقشة قضية تسريب الأسئلة الوزارية للامتحانات النهائية لمرحلة الثالث متوسط.

وقال مصدر برلماني لوكالة شفق نيوز، إن "يوم غد الأحد تستضيف لجنة التربية النيابية بحضور رئاسة مجلس النواب وزير التربية والكادر المتقدم للوزارة لمناقشة قضية تسريب أسئلة الامتحانات وكيفية وضع آليات جديدة لمنع تسرب الأسئلة خاصة مع اقتراب موعد امتحانات السادس الاعدادي وقرب استئناف امتحانات الثالث المتوسط".

وتنتظر لجنة التربية النيابية ما سيكشفه وزير التربية علي حميد الدليمي خلال استضافته في مجلس النواب للوقوف على مجمل الأسباب التي أدت إلى تسريب الاسئلة الامتحانية، وتحديد المتورطين فعليا بذلك.

وفي وقت سابق أول أمس الخميس، أعلنت وزارة التربية العراقية تأجيل امتحان مادة الرياضيات للصف الثالث المتوسط.

من جانبه ذكر مصدر مطلع في الوزارة لوكالة شفق نيوز، إن أسباب التأجيل جاءت بسبب ورود خبر بتسريب أسئلة الامتحان، الأمر الذي دعا الوزارة لاتخاذ هذا القرار.

وعلى إثر ذلك أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، توجيها بتشكيل لجنة تحقيقية خاصة لإجراء تحقيق كامل في تسريبات اسئلة الامتحانات الوزارية.

كما ترأس النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اجتماعا مع لجنة التربية النيابية للوقوف على ملابسات قضية تكرار تسريب الاسئلة الامتحانية للصف الثالث المتوسط.

وامتنع وزير التربية العراقي علي حميد الدليمي عن التعليق على موضوع تسريب اسئلة الامتحانات للصف الثالث المتوسط اليوم الخميس، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزير الاتحادي في اربيل مع وزير التربية بإقليم كوردستان آلان حمه سعيد.