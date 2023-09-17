البرلمان يستضيف وزيريّ المالية الاتحادي والكوردستاني بشأن رواتب موظفي الإقليم

شفق نيوز/ أكدت اللجنة المالية النيابية، يوم الأحد، أنها ستسضيف وزيريّ المالية في الحكومتين الاتحادية وإقليم كوردستان للتباحث في رواتب موظفي الإقليم وكذلك إيراداته النفطية وغيرها.

وقال عضو اللجنة خليل الدوسكي لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة أبلغت وزيرة المالية الاتحادية ووزير المالية في إقليم كوردستان بشأن استضافتهم في مقر اللجنة لمناقشة مستحقات الإقليم".

وأضاف "اللجنة ستستضيف الوزيرين خلال اليومين المقبلين للتباحث بشأن مستحقات ورواتب موظفي إقليم كوردستان والإيرادات المالية النفطية وغير النفطية في كوردستان".

وتُلزم المادة 13 من الموازنة، إقليم كوردستان بتسليم ما لا يقل عن 400 ألف برميل من النفط الخام بشكل يومي إلى شركة "سومو" لتصديرها عبر ميناء جيهان، أو استخدامها محلياً في حالة عدم تصديرها.

ويعد ملف نفط إقليم كوردستان وإيراداته غير النفطية من الملفات الشائكة منذ سنوات عدة والتي لم يتم التوصل إلى حلها، وفي السنوات الأخيرة اعتمدت الحكومة الاتحادية آلية جديدة لصرف مستحقات الإقليم في الموازنة تتمثل بتقديم قروض مالية ليتسنى لحكومة كوردستان صرف رواتب الموظفين، والتي عادة ما يتأخر صرفها عدة أشهر.