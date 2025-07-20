البرلمان يستضيف وزيرة المالية بشأن تأخر ارسال جداول الموازنة

شفق نيوز- بغداد

افاد مصدر نيابي، يوم الأحد، بأن البرلمان العراقي يستضيف وزيرة المالية طيف سامي، للتباحث بشأن تأخر ارسال جداول الموازنة إلى مجلس النواب.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة المالية النيابية تستضيف اليوم وزيرة المالية طيف سامي، لمناقشة عدد من المحاور المهمة من ضمنها بيان أسباب تأخر إرسال جداول الموازنة إلى مجلس النواب".

واضاف ان "الجلسة تناقش اليوم الية تنفيذ البرنامج الحكومي لوزارة المالية، وتنفيذ قانون الموازنة العامة للأعوام 2023،2024،2025".

ووجه رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي عطوان العطواني، يوم الأربعاء الماضي، طلب استضافة إلى وزيرة المالية طيف سامي في مكتب اللجنة، يوم الأحد المقبل.

وجاء في طلب الاستضافة الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن المواضيع التي ستتم مناقشتها تتضمن ثلاثة محاور، الأول نتائج تنفيذ البرنامج الحكومي لوزارة المالية، أما المحور الثاني، فهو متعلق بتنفيذ موازنة السنوات (2023.2024.2025)، والمحور الثالث إعداد جداول موازنة 2025.