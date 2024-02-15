البرلمان يستضيف محافظ ومسؤولي البنك المركزي بشأن العقوبات على مصارف عراقية

شفق نيوز/ أكد عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، يوم الخميس، أنه ستتم استضافة محافظ البنك المركزي وكبار المسؤولين فيه للتباحث بشأن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على عدد من المصارف العراقية.

وقال الكاظمي لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة المالية ستستضيف محافظ البنك المركزي والمسؤولين فيه لمناقشة العقوبات التي صدرت من وزارة الخزانة الأمريكية بحق المصارف العراقية والإجراءات التي اتخذها البنك للحفاظ على سعر صرف الدولار في السوق".

وأضاف أن "الاجتماع سيناقش الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بشأن الحوالات المالية وتسهيل إجراءات التجار في الحصول على الدولار عبر نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية".

وأكد أن "الاجتماع سيعقد في نهاية الشهر الجاري سيناقش أيضاً إجراءات البنك المركزي لمواجهة التحديات والقرارات التي تصدر من البنك الفيدرالي الأمريكي".

ويوم أمس الأربعاء، قالت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، ورابطة المصارف العراقية، إن المصارف المحظورة من قبل الخزانة الأمريكية تشكل 50% من المصارف الأهلية في العراق.

جاء ذلك خلال استضافة اللجنة برئاسة النائب أحمد سليم الكناني وحضور أعضائها، رابطة المصارف العراقية، ومديري المصارف الأهلية، وفقا لبيان صادر عن اللجنة.

وكانت عضو اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي، قد رجحت أمس الأربعاء، في تصريح لوكالة شفق نيوز، قيام وزارة الخزانة الأمريكية بإدراج مصارف عراقية جديدة على لائحة العقوبات ما لم يقم البنك المركزي العراقي بإيجاد حلول لها.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، في شهر تموز/ يوليو 2023، عقوبات على 14 مصرفاً عراقياً في حملة على تعاملات إيران بالدولار.