البرلمان يستضيف السوادني لمناقشة مواجهة التحديات والتطورات الجارية بالمنطقة

شفق نيوز/ أكد المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن مجلس النواب يستضيف، في جلسته اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بناءً على طلبه، للحديث عن سياسات الحكومة والتدابير التي تتخذها لمواجهة التحديات والتطورات الجارية في المنطقة، منذ أحداث 7 تشرين الأول 2023.

وذكر المكتب الاعلامي في بيان اليوم، أنه سيتمّ التطرق إلى مفردات البرنامج الحكومي وأولوياته والمتحقق منها، ومشاريع القوانين المهمة و الضرورية لإتمام مستهدفات الخطط التنموية.

وكان مجلس النواب العراقي، قد اكد أنه سيستضيف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بناء على طلبه، لمناقشة عدد من القضايا.

وذكر المجلس في بيان: "تأتي هذه الاستضافة في إطار حرص المجلس على متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي ومناقشة المواضيع ذات الأولوية، بما في ذلك ملف الأمن، والاقتصاد، والخدمات العامة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحة المحلية والدولية".

ويأتي ذلك بعد أن كشف عضو اللجنة القانونية البرلمانية النائب دارا حمة احمد، لوكالة شفق نيوز ان البرلمان سيستضيف السوداني لمناقشة الوضع الأمني والعسكري في العراق، خاصة بعد تطور الأوضاع في سوريا ولإطلاع البرلمان على كامل الاستعداد الحكومية العسكرية لأي طارئ قد يحصل على الحدود العراقية.

وأضاف أن "هناك اهتماما برلمانيا وحكوميا كبيرا بالجانب الأمني والعسكري على المستوى الداخلي والخارجي"، مؤكدا أن "مجلس النواب سيعلن دعمه لأي خطوات تعزز الأمن والاستقرار وهذا الأمر سيكون محل نقاش ما بين النواب ورئيس الوزراء".

وأكد أن "الملف السياسي سيتم طرحه من قبل بعض النواب خاصة المتعلق بتنفيذ البرنامج الحكومي وورقة الاتفاق السياسي، وكذلك التعديل الوزاري والملاحظات على عمل وأداء بعض المسؤولين".