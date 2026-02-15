البرلمان يطلب من وزارة الخارجية استدعاء سفير العراق لدى السعودية

شفق نيوز

وجه رئيس مجلس النواب، هيبت الحلبوسي، اليوم الأحد، طلباً رسمياً إلى وزارة الخارجية لاستدعاء سفيرة العراق لدى السعودية، صفية السهيل، للتحقيق في ملابسات مقطع فيديو متداول اعتُبر "إساءة بروتوكولية" لوفد رسمي عراقي.

ووجه الحلبوسي خلال جلسة مجلس النواب التي انعقدت اليوم، الدائرة البرلمانية في المجلس بمخاطبة وزارة الخارجية واستدعاء السفير العراقي لدى السعودية خلال 48 ساعة مع تشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع وإعلام المجلس بنتائجها.

يأتي هذا بالتزامن مع إصدار السفارة العراقية في الرياض، في وقت سابق من اليوم، توضيحاً، بشأن مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر سفيرة جمهورية العراق لدى المملكة العربية السعودية صفية السهيل، وما رافقه من تعليقات زعمت وجود تصرف غير دبلوماسي تجاه وفد رسمي عراقي.

وأوضحت السفارة، في بيان ، أن السفيرة والوفد العراقي المشارك في معرض الدفاع السعودي 2026 أقاموا دعوة في مقر الإقامة الرسمي للسفيرة، استضافوا خلالها عدداً من الشخصيات السعودية إلى جانب شخصيات من الجالية العراقية، مبينة أن الجانب العراقي كان الجهة الداعية والمضيفة، فيما حضر الضيوف من الجانب السعودي تلبيةً لدعوة ودية.

وأكد البيان أن اللقاء أُقيم في مقر الإقامة الرسمي للسفيرة، وأن تنظيم الحضور وترتيب أماكن الجلوس جرى وفق الأسبقية المعتمدة في الأعراف الدبلوماسية، وبما ينسجم مع طبيعة المناسبة التي اتخذت طابعاً اجتماعياً تعريفياً، وليس مراسم رسمية بروتوكولية كاملة.

وبيّنت السفارة أن المقطع المتداول جرى اجتزاؤه من سياقه، إذ يُظهر لحظة انتقال السفيرة والوفد العراقي بشكل مؤقت استعداداً للتوجه إلى مكان آخر داخل مقر الإقامة، بما في ذلك دعوة الضيوف إلى مأدبة العشاء وفق العادات والتقاليد الاجتماعية المرعية في البلدين، مؤكدة أن المشهد أُسيء تفسيره على نحو لا يعكس حقيقة ما جرى.

وأضافت أن انتقال السفيرة والوفد من أماكنهم جاء للإشارة إلى أن الدعوة لم تكن مقتصرة على الضيوف من الجانب السعودي فحسب، بل شملت أيضاً أعضاء الوفد العراقي، وأن ذلك تم في إطار تنظيمي اعتيادي داخل مقر الإقامة الرسمي، دون أن ينطوي على أي دلالة بروتوكولية سلبية أو إخلال بترتيب الأسبقية.

وشددت السفارة على أن اللقاء جرى في أجواء ودية وأخوية عكست عمق العلاقات بين جمهورية العراق والمملكة العربية السعودية، والاحترام المتبادل بين الجانبين، مؤكدة أن جميع الإجراءات تمت وفق الأعراف الدبلوماسية المعمول بها دولياً.

كما أكدت احتفاظها بحقها في توضيح الحقائق إزاء أي معلومات مجتزأة أو غير دقيقة يتم تداولها، حرصاً على الشفافية وصوناً لطبيعة العلاقات الأخوية بين البلدين.

وكان مقطع الفيديو المتداول قد أثار موجة انتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره خلال استقبال في مقر السفارة العراقية بالرياض، حيث ظهر عدد من أعضاء الوفد العراقي واقفين فيما كان مسؤول سعودي يجلس أثناء مراسم التعارف.