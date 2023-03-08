البرلمان يستجوب مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي بجلسة الغد

شفق نيوز / يعتزم مجلس النواب العراقي، استجواب مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، في جلسته المقرر عقدها غداً الخميس.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "جدول أعمال جلسة الغد، سيتضمن إضافة لاستجواب مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، القراءة الأولى لمشروع قانون المصادقة على الحساب الختامي للسنة المالية 2012".

وأضافت أن الجلسة ستشهد أيضاً "تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون التعديل 21 لقانون الملاك، إضافة إلى تقرير اللجنة النيابية المكلفة بوضع توصيات لمكافحة المخدرات".