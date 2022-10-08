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البرلمان يرفع جلسته إلى الإثنين المقبل ويستضيف وزيرين الثلاثاء

Category: سیاسة

Date: 2022-10-08T13:52:11+0000
البرلمان يرفع جلسته إلى الإثنين المقبل ويستضيف وزيرين الثلاثاء

شفق نيوز/ أعلن مجلس النواب، يوم السبت، رفع جلسته، فيما قرر استضافة وزيرين يوم الثلاثاء المقبل.

وذكرت الدائرة الإعلامية في البرلمان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مجلس النواب قرر رفع جلسته الى يوم الإثنين المقبل".

من جهته، قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إنه "بناءً على الطلب المقدم من 25 نائبا والطلب المقدم من لجنة الزراعة النيابية؛ تقرَّر إضافة فقرة إلى جدول أعمال يوم الثلاثاء المقبل تتضمن استضافة وزيري الزراعة والموارد المائية لمناقشة مواضيع شح المياه، والخطة الزراعية، وتسويق وتسعير المحاصيل الزراعية".

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