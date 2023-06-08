البرلمان يصوت على عدد من مواد الموازنة ويرجئ البقية للجمعة

شفق نيوز/ صوّت مجلس النواب العراقي، في وقت متقدم من الجمعة، على 6 مواد من قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية، فيما تم رفع الجلسة بعد تأجيل عدد من المواد لإقرارها فيما بعد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز من داخل البرلمان إن مجلس النواب عقد جلسة برلمانية مخصصة فقط للتصويت على الموازنة الاتحادية الثلاثية برئاسة محمد الحلبوسي وحضور (258) نائباً.

وأضاف المراسل ان النواب صوتوا على تمرير (6) مواد فقط فيما تم تأجيل مادة وحذف أخرى من قانون الموازنة فيما تم رفع الجلسة الى اليوم الجمعة للتصويت على الفقرات المتبقية.

وكان مجلس النواب العراقي أقرّ، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس، سعر صرف الدينار العراقي بقيمة 1300 دينار مقابل الدولار الواحد، وبإيراد مالي يبلغ 70 دولاراً لبرميل النفط الواحد.

وفي وقت سابق من مساء الخميس، قالت مصادر لوكالة شفق نيوز كانت حاضرة اجتماع اللجنة المالية النيابية إن "عدداً من أعضاء اللجنة طلبوا بشكل فعلي من اللجنة القانونية إعطاء مهلة لمدة 24 ساعة فقط من اجل قراءة قانون الموازنة على ان يكون ذلك بموافقة هيئة رئاسة البرلمان".

وأضافت المصادر أن "هناك موافقة مبدئية من هيئة الرئاسة واللجنة القانونية النيابية لكنها لحد الان غير رسمية بشأن هذا الطلب".

من جهتها اكدت النائبة في اللجنة القانونية ايمان عبد الرزاق لوكالة شفق نيوز" وجود هذه المهلة المقترحة من أعضاء في اللجنة المالية لنظرائهم في اللجنة القانونية والموافقة غير الرسمية حتى الان من رئاسة البرلمان".

بدوره قال عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي لوكالة شفق نيوز إن "حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية توصلتا إلى اتفاق مهم بخصوص المادة 13 و14 من قانون الموازنة العامة والتي تخص آلية تصدير النفط من الإقليم عبر شركة (سومو) وايداع المبالغ في حساب في البنك المركزي"، مبينا ان "لرئيس مجلس وزراء الاقليم الصلاحية بصرف المبلغ من هذا الحساب".