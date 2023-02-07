البرلمان يرفع جلسته بعد إنهاء قراءة 3 قوانين

شفق نيوز/ رفع مجلس النواب العراقي جلسته الاعتيادية بعد انهائه القراءة الأولى لثلاثة قوانين.

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مجلس النواب أنهى القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون اقامة الأجانب، وكذلك القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الامر رقم (15) لسنة 2004 بشأن تمليك قطع اراضي سكنية لمنتسبي شركة مصافي الوسط".

كما أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الاعلام والاتصالات.

وتابع البيان، أن "هذا القانون يأتي لغرض تنظيم العمل في وسائل الإتصالات وإعداد الضوابط الرئيسة للبث والاعلام واعتمادها في منح تراخيص التردد وخدمات البث والارسال وخدمات الإتصال اللاسلكي على المستوى الوطني والحصول على خدمات الشبكات والربط بينها وتنظيم طيف التردد اللاسلكي وأجهزة اللاسلكي والمعدات الطرفية للاتصالات اللاسلكية وحماية المستفيدين والمعلومات ووضع معايير للعمل".