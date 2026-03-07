البرلمان يرفع جلسته "السرية" مع تكتم على تفاصيلها

شفق نيوز- بغداد

رفع مجلس النواب العراقي، ليل السبت، جلسته السرية المخصصة لمناقشة التطورات الاقليمية بحضور قادة أمنيين، فيما رفضت نائبة إعطاء تفاصيل كاملة عن مجريات الجلسة.

وقرر البرلمان في ساعة متأخرة من ليل السبت، رفع الجلسة المخصصة لمناقشة الحرب الامريكية الايرانية وتأثيرها على العراق بحضور قادة أمنيين، إلى يوم الاثنين المقبل.

وكان البرلمان قد عقد الجلسة في الساعة التاسعة من مساء السبت، بنصاب كامل من عدد النواب.

وحول مجريات الجلسة، بينت النائبة عن كتلة دولة القانون ابتسام الهلالي، لوكالة شفق نيوز، أن "مجلس النواب استضاف في جلسته القيادات الامنية برئاسة رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة والقيادة الجوية وقيادات امنية اخرى".

وأضافت أن "المجلس ناقش الاعتداء الاميركي والإسرائيلي على جمهورية ايران، والأحداث والحرب الاقليمية في المنطقة، وكذلك تم مناقشة الاعتداء الاميركي على بعض مقرات القوات الامنية والحشد الشعبي".

ووتابعت أن رئاسة مجلس النواب ستصدر بيانا رسميا بخصوص الجلسة، بالإضافة إلى ان هناك توصيات سترفع إلى الحكومة للحفاظ على أمن وسيادة الأراضي العراقية".