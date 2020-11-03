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البرلمان يرسل قانون الانتخابات لرئاسة الجمهورية للمصادقة عليه

Category: سیاسة

Date: 2020-11-03T13:17:12+0000
البرلمان يرسل قانون الانتخابات لرئاسة الجمهورية للمصادقة عليه

شفق نيوز/ وقعّ حسن الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي يوم الثلاثاء على النسخة المعدلة لقانون الانتخابات العراقي.

وقال مصدر برلماني لوكالة شفق نيوز، إن الكعبي قد وقعّ على النسخة المعدلة من القانون ليتم إرسالها الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليها.

واستكمل مجلس النواب (البرلمان) العراقي نهاية شهر تشرين الأول الماضي التصويت على الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات التشريعية.

ووفق القانون الجديد للانتخابات فإن توزيع الدوائر الانتخابات يكون كالتالي: 17 في بغداد، و8 في نينوى، و6 في البصرة، و5 في ذي قار والسليمانية، و4 في كل من بابل والانبار واربيل وديالى، و3 في كل من كركوك والنجف وصلاح الدين ودهوك والديوانية وكربلاء وواسط وميسان، ومقعدان في المثنى.

وكانت المادة الخاصة بالدوائر الانتخابية أبرز الفقرات الخلافية بين الكتل السياسية، واستغرق الأمر أشهراً للتوافق بشأنها.

ويعول على قانون الانتخابات الجديد لتنظيم الانتخابات البرلمانية المبكرة في السادس من حزيران/يونيو المقبل.

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