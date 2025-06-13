البرلمان يدعو لتقديم شكوى دولية ضد اسرائيل لانتهاكها الأجواء العراقية

شفق نيوز/ اعرب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، يوم الجمعة، عن استنكاره وإدانته الشديدة للهجمات التي شنتها اسرائيل على ايران، محذرًا من "خطورة هذا الانتهاك الصارخ للمواثيق والقوانين الدولية على الأمن والاستقرار الإقليمي".

وطالب المندلاوي في بيان اليوم، "المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لكبح جماح العدو الإسرائيلي وإيقاف رعونته التي تهدف إلى اشعال فتيل الحرب في المنطقة"، مشددًا على أن استمرار السكوت عن جرائم الاحتلال وانتهاكاته الفظيعة في هذا الظرف المفصلي والحساس ستكون عواقبه وخيمة وحتمية على السلم الدولي".

ودعا أيضا إلى "تقديم شكوى عراقية دولية على الكيان الاسرائيلي لانتهاكه اجواء البلاد، واستخدامها للاعتداء على جيران العراق في تجاوز سافر للسيادة الوطنية".

وأدانت الحكومة العراقية، في وقت سابق من اليوم، "الاعتداء" العسكري الذي شنته إسرائيل على أراضي إيران، داعية مجلس الأمن الدولي الى عقد اجتماع "فوري" لاتخاذ إجراءات تهدف لردع "هذا العدوان".

وحمّل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية تنفيذ إسرائيل عملية عسكرية ضد إيران، في حين دعا إلى إبعاد العراق عن هذه "الحرب" لعدم حاجة شعبه للدخول بصرعات جديدة.

وشنت إسرائيل فجر اليوم غارات جوية استهدفت مدناً و محافظات إيرانية بينها العاصمة طهران، مما أدى إلى مقتل قادة عسكريين وعلماء ذرة إيرانيين.