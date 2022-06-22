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البرلمان يدعو "الخاسرين الاكبر" لحضور جلسة الخميس وستة منهم يمتنعون

Category: سیاسة

Date: 2022-06-22T15:19:31+0000
البرلمان يدعو "الخاسرين الاكبر" لحضور جلسة الخميس وستة منهم يمتنعون

شفق نيوز/ افاد مصدر نيابي، يوم الاربعاء، بأن رئاسة مجلس النواب دعت المرشحين "الخاسرين الأكبر" بدلاء نواب الكتلة الصدرية المستقيلين الى حضور جلسة يوم غد الخميس، فيما بين أن ستة من هؤلاء البدلاء امتنعوا عن الحضور كونهم من مرشحي الكتلة الصدرية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، انه "بحسب توجيهات رئاسة مجلس النواب فإن الدائرة البرلمانية أبلغت هذا اليوم 73 مرشحا من الحاصلين على أعلى الأصوات (الاحتياط) بحضور جلسة يوم غد الخميس لتأدية اليمين الدستورية بدلا عن نواب الكتلة الصدرية المستقيلين".

وبين ان "الدائرة البرلمانية أبلغت المرشحين الاحتياط بالحضور إلى مبنى البرلمان في تمام الساعة 11 صباحا لانعقاد الجلسة ولتأدية اليمين الدستورية".

وأشار إلى أن "ستة من المرشحين البدلاء امتنعوا عن حضور الجلسة وقدموا طلبات إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعفائهم من عضوية مجلس النواب، امتثالاً لطلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر باستقالة نواب كتلته، لكونه من مرشحي الكتلة الصدرية".

وسبق لنواب الكتلة الصدرية أن قدموا استقالاتهم من مجلس النواب العراقي بناء على طلب من زعيمهم مقتدى الصدر الذي أعلن في وقت سابق انسحابه من العملية السياسية.

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