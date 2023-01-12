البرلمان يدعو الحكومة للإسراع بإقرار قانون الموازنة ونائب يؤكد إنجازها من قبل وزارة المالية

شفق نيوز/ أعلن النائب المستقل ياسر الحسيني، يوم الخميس، الإنتهاء من إنجاز مشروع قانون الموازنة لعام 2023، وستتم مناقشتها في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، فيما حث النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، الحكومة على الإسراع بإقرار الموازنة.

وقال الحسيني لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة المالية أنجزت المسودة النهائية لمشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023 ومن المتوقع إرسالها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في الأسبوع المقبل".

وأضاف أن "جلسة الأسبوع المقبل لمجلس الوزراء ستشهد مناقشة قانون الموازنة ومن بعدها التصويت على القانون وإرساله إلى مجلس النواب"، مشيرا إلى أن "المبلغ الإجمالي للموازنة يتجاوز 140 تريليون دينار بنسبة عجز مالي أكثر من 30 تريليون دينار، مع احتساب سعر برميل النفط الواحد بـ65 دولاراً".

بدوره دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، الحكومة إلى الإسراع في تقديم قانون الموازنة لمجلس النواب للتصويت عليه.

وذكر المكتب الاعلامي للمندلاوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير التقى برئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الأولوية.

وأكد المندلاوي على ضرورة الإسراع في إكمال مشروع قانون الموازنة للعام الحالي، وارساله الى مجلس النواب لإدراجه ضمن جدول الاعمال وقراءته قراءة اولى واجراء التعديلات عليه قبل عرضه على التصويت، والتأكيد على تضمين اصحاب العقود والمحاضرين وحملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل وغيرهم من مختلف شرائح المجتمع ضمن بنوده.