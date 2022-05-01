البرلمان يدعو الحكومة العراقية لتفعيل قانون ينصف العمال

شفق نيوز/ دعا نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخەوان عبدالله، يوم الأحد، الحكومة الاتحادية إلى انصاف شريحة العمال وضمان حقوقهم المشروعة.

وقدم عبدالله في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "التهاني وأجمل التبريكات للطبقَة العاملة في عموم البلاد، وأعرب عن تقديره العالي للعمال الذين ساهموا في صيانة البنى التحتية عبر سنوات طويلة، وكانوا ومازالوا لهم دور مهم في إعادة الإعمار والإزدهار وقدموا تضحيات كبيرة في سبيل تحقيق الإستقرار ولديهم إنتماء كبير للوطن".

وقال نائب رئيس المجلس، "على الحكومة الإتحادية إنصاف هذه الشريحة الكادحة وضمان حقوقهم المشروعة، ويجب تفعيل قانون العمل رقم (37) لسنة 2015، وإن الاحتفاء بيوم العمال هو تجديد الحافز والتعبير الحقيقي عن أهمية العمل ومكانة الأيدي العاملة في المجتمع".

كما طالب عبدالله مؤسسات الدولة بدعم الطبقة العاملة وأصحاب الأجور المؤقتة، ومعالجة المعوقات والمشاكل وتطبيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، مؤكداً على ضرورة ضمان حياة كريمة للعمال ولأسرهم وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل على أسسٍ إقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الإجتماعية كما نص عليه أحكام الدستور في المادة (22)".