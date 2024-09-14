البرلمان يدرج مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية والعفو العام بجلسة الاثنين

شفق نيو/ أدرج مجلس النواب العراقي، مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية على جدول اعمال جلسة الاثنين المقبل.

ويتضمن جدول أعمال جلسة الاثنين بحسب الدائرة الإعلامية للبرلمان، "التصويت على مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)، وأيضا التصويت على مشروع قانون ايجار الاراضي الزراعية.

كما يتضمن تقرير ومناقشة القراءة (الثانية مقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المادتين 2 و 10، وتقرير ومناقشة القراءة) الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.

كما تتضمن الجلسة، استكمال القراءة الاولى لمشروع قانون حماية الملكية الفكرية واستكمال القراءة الاولى لمشروع قانون الطيران المدني.