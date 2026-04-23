البرلمان يدرج قانون قوى الأمن الداخلي للقراءة في جلسته المقبلة

شفق نيوز- بغداد

أعلن النائب عن كتلة "الأساس" النيابية عزيز ناصر، اليوم الخميس، حصول موافقة رئاسة مجلس النواب على إدراج قانون قوى الأمن الداخلي للقراءة في الجلسة المقبلة.

وقال ناصر، خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن القانون أُدرج بعد جهود واجتماعات عدة، شملت لقاءات مع وزارة الداخلية لمناقشة مواده وإجراء تعديلات على فقراته.

وأضاف أن القانون يخدم المنتسبين في وزارة الداخلية، ويعالج حالات متعددة، فضلاً عن فتح المجال أمام الشباب للتطوع في الوزارة.