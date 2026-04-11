البرلمان يخفق بالجولة الأولى في انتخاب رئيس للجمهورية ويذهب إلى الجولة الثانية

أخفق مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، في انتخاب رئيس للجمهورية لعدم تحقيق ثلثي الأصوات المطلوبة لأحد المرشحين في الجولة الأولى من الجلسة المخصصة لحسم هذا المنصب.

وخاض أربعة مرشحين غمار التنافس وهم كل من نزار آميدي عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، ومثنى أمين مرشح مستقل، وفؤاد حسين مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وعبدالله محمد العلياوي مرشح مستقل أيضاً، وقد حصل الأول على 208 أصوات، والثاني على 17 صوتاً، والثالث على 16 صوتاً، والرابع على صوتين فقط من أصل 252 نائباً.

وقرر رئيس المجلس هيبة الحلبوسي الذهاب الى الجولة الثانية لعدم حصول أيٍّ من المرشحين على 220 صوتاً، وقال إن آميدي وأمين هما من حصلا على أعلى الأصوات لذا فانهما سيتنافسان على المنصب مع اقصاء فؤاد حسين وعبدالله العلياوي من السباق.

ويحتاج احد المرشحين إلى تصويت الأغلبية البسيطة للنواب الحضور أو (نصف + 1) لكي يفوز بمنصب رئيس الجمهورية بالجولة الثانية.

وكان رئيس كتلة "الإعمار والتنمية" بهاء الأعرجي قد توقع، في وقت سابق من اليوم، أن تتجه جلسة مجلس النواب المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية إلى جولة ثانية، فيما أشار إلى أن الإطار التنسيقي لم يحسم بعد مرشحه لمنصب رئيس مجلس الوزراء.

وقال الأعرجي، لوكالة شفق نيوز، إن "جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ما تزال مستمرة ولم تنتهِ، وقد تذهب إلى جولة ثانية لانتخاب رئيس الجمهورية"، مبيناً أن "الإطار التنسيقي لم يحسم بعد مرشحه لمنصب رئيس مجلس الوزراء".