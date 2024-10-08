البرلمان يحيل قانون مضاعفة الخدمة الوظيفية لأغراض التقاعد الى اللجنة القانونية (وثيقة)

شفق نيوز/ وافقت رئاسة مجلس النواب، على عرض مقترح قانون مضاعفة الخدمة الوظيفية لأغراض التقاعد الى اللجنة القانونية.

وجاء في وثيقة مدير مكتب النائب الأول ناظم الساعدي، وموجهة إلى اللجنة القانونية في البرلمان، ووردت لوكالة شفق نيوز: "اطلع رئيس مجلس النواب بالنيابة على كتاب النائب الدكتور رائد حمدان المالكي ذي العدد (368) في 2024/9/8 مشفوعا بتواقيع عدد من أعضاء مجلس النواب، والمرافق صورة عنه ربطا".

وتابعت: "وجه الرئيس لجنتكم الموقرة لبيان الرأي استنادا لاحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب".

وتنص المادة 123 من النظام الداخلي لمجلس النواب أنه "يحيل رئيـس مجلـس النواب المقترحات في مشروعات القوانين إلى اللجنة القانونية لدراستها وإعداد تقرير عنها للمجلس يتضمن الــرأي في جــواز نظــر المقترح أو رفضه أو تأجيله، وللرئيس أن يقترح على المجلـس رفـض المقترح لأسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامـة،، فإذا وافق عليـه المجلـس أحيل إلى اللجنة المختصة.