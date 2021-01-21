البرلمان يحيل العشرات من ملفات الفساد بوزارة عراقية

شفق نيوز/ اعلن رئيس اللجنة التحقيقية النيابية المكلفة بالتدقيق والتحقيق في عقود وزارة الكهرباء النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي عن إحالة 46 ملف فساد على المحاكم المختصة.

ونقلت صحيفة "الصباح" شبه الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، عن الكعبي قوله: إن "لجنة الأمر النيابي 62 الخاصة بالتحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء سلمت 56 ملفاً بقضايا فساد وهدر للمال العام الى هيئة النزاهة، من بينها 46 ملفاً أحيلت على المحاكم المختصة وما زالت قيد التحقيق".

وأضاف أن "اللجنة التحقيقية سترسل مجموعة جديدة من الملفات التي فيها شبهات فساد خاصة بوزارة الكهرباء الى هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، اللذين يمارسان دورا رقابيا أوسع وأكثر دقة، ويبذلان جهوداً كبيرة في إنجاز التحقيق والتدقيق بتلك الملفات".