البرلمان يحول جلسته الى تداولية بسبب عدم اكتمال النصاب

شفق نيوز/ قررت رئاسة مجلس النواب، يوم الخميس، تحويل الجلسة البرلمانية إلى تداولية بعد أن حال عدم اكتمال النصاب القانوني دون انعقادها، فيما طالبت نائبة الكتل السياسية بتحمل مسؤولياتها وإلزام نوابها بتحقيق النصاب القانوني للجلسات للتصويت على القوانين.

وقال مصدر برلماني لوكالة شفق نيوز، إن مجلس النواب يحول جلسته الى تداولية، بسبب عدم تحقيق النصاب القانوني لعقد الجلسة، حيث لم يتجاوز عدد الحضور 65 نائباً.

وأشار إلى أن الجلسة التداولية عقدت برئاسة النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير الحداد، بغياب رئيس المجلس محمد الحلبوسي ونائبه الأول حسن الكعبي.

من جانبها، طالبت النائبة عن دولة القانون ضحى القصير، الكتل السياسية بتحمل المسؤولية والتحقيق بعدم حضور نوابها إلى جلسات البرلمان.

وقال القصير لشفق نيوز، ان "دور عضو البرلمان تشريعي ورقابي وحضوره مهم جدا لمناقشة وقراءة القوانين المهمة الموجودة على جدول الأعمال، والتصويت عليها".

واكدت ان "عدد النواب المتواجدين في مبنى مجلس النواب لا يساعد على اكتمال النصاب القانوني لجلسة اليوم، إلا في حال تأخر موعد انعقادها إلى وقت متأخر من اليوم"، مشددة ان على النواب "الابتعاد عن الإرادات السياسية التي تحاك خلف الكواليس وتعطل انعقاد الجلسات".

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر برلماني وكالة شفق نيوز، أن عدد النواب في مبنى المجلس لم يتجاوز 80 نائباً ولهذا لم تعقد الجلسة حتى الآن، التي كان من المقرر انعقادها في الساعة الواحدة ظهراً.