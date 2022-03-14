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البرلمان يحسم الأسبوع المقبل عضوية لجانه الدائمة

Category: سیاسة

Date: 2022-03-14T13:33:41+0000
البرلمان يحسم الأسبوع المقبل عضوية لجانه الدائمة

شفق نيوز / يعتزم مجلس النواب العراقي، عقد جلسة اعتيادية له الأسبوع المقبل، للتصويت على تسمية أعضاء لجانه الدائمة، للدورة البرلمانية الخامسة.

وقال النائب عن كتلة دولة القانون، داخل راضي، يوم الاثنين، لوكالة شفق نيوز، إن "الكتل السياسية حسمت مسألة ترشيح نوابها لعضوية اللجان النيابية الدائمة، والبالغ عددها 25 لجنة".

وأضاف راضي، أن "مجلس النواب سيحسم في جلسته الرابعة المزمع عقدها الأسبوع المقبل، تسمية أعضاء اللجان النيابية، باستثناء رئاسة اللجان بانتظار الاتفاق عليها بعد تشكيل الحكومة".

وحول الخلاف على اللجان الرئيسية، أشار النائب عن دولة القانون، إلى أن "بعد اجتماع رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل النيابية حصل توافق سياسي على التمثيل النسبي لعضوية اللجان الرئيسة والمتمثلة بالأمن والدفاع والنزاهة والمالية والقانونية والخدمات والإعمار".

وكانت رئاسة البرلمان ناقشت الاسبوع الماضي تشكيلة اللجان النيابية وفق المعايير المعتمدة وضمن الضوابط الدستورية والقانونية.

وجرى خلال الاجتماع الأخير، الاتفاق على تأجيل حسم رئاسة اللجان النيابية إلى ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

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