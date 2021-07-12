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البرلمان يحذف فقرة استجواب وزير المالية من جدول الأعمال

Category: سیاسة

Date: 2021-07-12T18:13:13+0000
البرلمان يحذف فقرة استجواب وزير المالية من جدول الأعمال

شفق نيوز/ حذف مجلس النواب العراقي، فقرة استجواب وزير المالية علي علاوي من جدول أعمال الجلسة المقررة يوم غد الثلاثاء.

وكانت النسخة الأولى لجدول الأعمال تضمن في الفقرة السابعة استجواب علاوي تحت قبة البرلمان.

إلا أن النسخة التي نشرتها دائرة الإعلام في مجلس النواب جاءت خالية من فقرة الاستجواب، دون أن تتضح الأسباب على الفور.

ويسعى برلمانيون منذ نحو ستة أشهر استجواب علاوي في البرلمان بشأن السياسات المالية للبلاد من بينها الخطة الإصلاحية للحكومة المعروفة باسم "الورقة البيضاء"، والمشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، وخفض سعر صرف الدينار أمام الدولار.

وأدناه جدول أعمال جلسة يوم غد الثلاثاء: 

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