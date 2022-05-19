البرلمان يحدد موعد التصويت على قانون حظر التطبيع مع إسرائيل

شفق نيوز / حدد مجلس النواب العراقي، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلة، لعقد اجتماعات اللجان النيابية ومناقشة القوانين المهمة، فيما أشار إلى أن الجلسة المقبلة ستشهد التصويت على حظر التطبيع مع إسرائيل.

وأبلغ مصدر نيابي، وكالة شفق نيوز، أن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي حدد هذه الأيام من الأسبوع المقبل، لغرض إكمال اللجان النيابية تعديل الملاحظات الواردة على مشاريع القوانين".

وأضاف المصدر، أن "جلسة الأربعاء ستشهد التصويت على مقترح قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع إسرائيل، إضافة إلى مناقشة وقراءة مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، قراءة ثانية".

ورفع مجلس النواب جلسته الاعتيادية التي عقدها ظهر اليوم، إلى الأربعاء المقبل، وذلك بعد إنهاء القراءة الأولى لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية المقدم من قبل اللجنة المالية النيابية، إضافة إلى أداءِ اليمين الدستورية لبعض أعضاء المجلس، فضلاً عن التصويت بالأغلبية المطلقة على إقالة محافظ صلاح الدين عمار الجبر.