سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

البرلمان يحدد موعد التصويت على قانون حظر التطبيع مع إسرائيل

Category: سیاسة

Date: 2022-05-19T14:49:33+0000
البرلمان يحدد موعد التصويت على قانون حظر التطبيع مع إسرائيل

شفق نيوز / حدد مجلس النواب العراقي، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلة، لعقد اجتماعات اللجان النيابية ومناقشة القوانين المهمة، فيما أشار إلى أن الجلسة المقبلة ستشهد التصويت على حظر التطبيع مع إسرائيل.

وأبلغ مصدر نيابي، وكالة شفق نيوز، أن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي حدد هذه الأيام من الأسبوع المقبل، لغرض إكمال اللجان النيابية تعديل الملاحظات الواردة على مشاريع القوانين".

وأضاف المصدر، أن "جلسة الأربعاء ستشهد التصويت على مقترح قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع إسرائيل، إضافة إلى مناقشة وقراءة مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، قراءة ثانية".

ورفع مجلس النواب جلسته الاعتيادية التي عقدها ظهر اليوم، إلى الأربعاء المقبل، وذلك بعد إنهاء القراءة الأولى لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية المقدم من قبل اللجنة المالية النيابية، إضافة إلى أداءِ اليمين الدستورية لبعض أعضاء المجلس، فضلاً عن التصويت بالأغلبية المطلقة على إقالة محافظ صلاح الدين عمار الجبر.

related

الكتلة الصدرية تتحدث عن ثمار جلسة البرلمان المقررة السبت المقبل

Date: 2022-03-24 19:17:27
الكتلة الصدرية تتحدث عن ثمار جلسة البرلمان المقررة السبت المقبل

دولة القانون: رئاسة البرلمان لم تلتزم بوعدها باستئناف الجلسات

Date: 2021-08-02 13:27:27
دولة القانون: رئاسة البرلمان لم تلتزم بوعدها باستئناف الجلسات

البرلمان العراقي يستأنف جلساته بمقترح حظر التطبيع مع اسرائيل

Date: 2022-05-10 19:43:20
البرلمان العراقي يستأنف جلساته بمقترح حظر التطبيع مع اسرائيل

كشف أسباب رفع جلسة البرلمان بعد نصف ساعة على عقدها

Date: 2022-03-05 09:49:27
كشف أسباب رفع جلسة البرلمان بعد نصف ساعة على عقدها

البرلمان العراقي ينهي القراءة الأولى لخمسة مشاريع قوانين

Date: 2020-09-10 12:23:04
البرلمان العراقي ينهي القراءة الأولى لخمسة مشاريع قوانين

تحرك برلماني لاستضافة وزير بعد عطلة العيد

Date: 2021-05-08 15:25:59
تحرك برلماني لاستضافة وزير بعد عطلة العيد

قانون الموازنة على طاولة الكتل السياسية قبل عرضه للتصويت

Date: 2021-02-06 13:17:46
قانون الموازنة على طاولة الكتل السياسية قبل عرضه للتصويت

بعد تغريدة المالكي.. القضاء الاعلى يبدي رأياً في حل البرلمان العراقي

Date: 2022-03-22 16:17:50
بعد تغريدة المالكي.. القضاء الاعلى يبدي رأياً في حل البرلمان العراقي