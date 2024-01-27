البرلمان يحدد موعد استجواب رئيس شبكة الإعلام العراقي

شفق نيوز/ أعلن مجلس النواب العراقي، يوم السبت، عن تحديد موعد استجواب رئيس شبكة الإعلام العراقي، نبيل جاسم، الثلاثاء المقبل وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية.

وقالت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئاسة المجلس حددت موعد استجواب رئيس شبكة الإعلام العراقي بعد استيفاء الشروط القانونية كافة يوم الثلاثاء المقبل".

ولفتت الدائرة إلى أن "رئاسة مجلس النواب رفعت الجلسة إلى يوم الاثنين المقبل".

وكان مجلس النواب العراقي، قد عقد جلسته الاعتيادية اليوم السبت برئاسة رئيسه بالنيابة محسن المندلاوي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المندلاوي افتتح أعمال الجلسة رقم 2 للدورة الانتخابية الخامسة السنة التشريعية الثالثة الفصل التشريعي الأول بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقادها بحضور 180 نائبا.

وأعلنت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان أن مجلس النواب قرر تأجيل الفقرة الاولى من جدول أعماله (انتخاب رئيس مجلس النواب) لحين حسم الدعاوى من المحكمة الاتحادية.