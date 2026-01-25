البرلمان يحدد الثلاثاء المقبل موعدا لانتخاب الرئيس الجديد للعراق

شفق نيوز - بغداد

أعلن رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، تحديد يوم الثلاثاء المقبل موعداً لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد للعراق.

جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس برئاسة الحلبوسي وحضور 226 نائباً، والمخصصة لمناقشة التحديات الامنية والحدودية مع دول الجوار بحضور وزيري الدفاع والداخلية.

وكان مصدر نيابي قد كشف، يوم الخميس الماضي، أنه من المقرر أن يعقد البرلمان جلسة خلال الأسبوع الجاري، أي قبل انتهاء المدة الدستورية المحددة بهذا الشأن.

وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي، أعلنت منتصف الشهر الجاري، أسماء المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط القانونية للترشح لمنصب رئيس جمهورية العراق، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (4) من قانون أحكام الترشيح للمنصب رقم (8) لسنة 2012، وبلغ عددهم 15 مرشحا.

ولاحقا، بتت المحكمة الاتحادية بطعون المرشحين للمنصب، وأعادت 4 أسماء كمرشحين للمنصب، ليبلغ العدد النهائي 19 مرشحا.